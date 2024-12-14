«Это первые снежные выходные в городе». Коммунальные службы Петербурга работают круглосуточно

«Проведена превентивная обработка тротуаров солью для того, чтобы снег таял. Как только начинается снегопад, мы начинаем полное прометание до тех пор, пока снег не закончится. После окончания снегопада повторим повторную обработку солью для недопущения скользкости», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела комплексной уборки дорожного предприятия «Коломяжское» Максим Наумов.