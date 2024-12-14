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Первую партию тракторов BELARUS собрали на Кубе

На Кубе собрали первую партию тракторов BELARUS.

Источник: Комсомольская правда

Первую партию тракторов собрали на базе кубинского завода «Героев 26 июля» в городе Ольгин. Речь идет малогабаритных тракторах BELARUS 321M, которые были собраны на Кубе специалистами МТЗ совместно с сотрудниками Бобруйского завода тракторных деталей.

Сборочное предприятие постил президент Кубы Мигель Диас-Канель, которому презентовали собранные машины.

В перспективе на Кубу планируется поставить более 20 тракторокомплектов.

Ранее мы писали о том, что Логойск и Силичи рассказали о том, сколько будет стоить двухчасовое катание с гор (тут про это).