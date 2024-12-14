Никаких салютов: власти Кубани призвали жителей воздержаться от пиротехники в Новый год

Жителей и гостей Кубани попросили не запускать салюты в Новый год. С устроителями праздников (12+) власти проведут отдельные беседы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Первый заместитель губернатора региона Игорь Галась поручил главам муниципальных образований провести профилактическую работу. Разъяснительные беседы о вреде пиротехники коснутся организаторов праздничных мероприятий.
Кроме того, в Госдуме предложили запретить онлайн-продажу «горючих хлопушек» по всей стране, включая Краснодарский край. Инициатива депутата от Кубани Дмитрия Гусева касается продажи через маркетплейсы (18+) и сайты (18+) с доставкой.
По мнению властей, это позволит исключить продажу изделий несовершеннолетним и преступникам, а также обеспечит соблюдение правил безопасности при доставке. Приобрести петарды и прочую подобную атрибутику можно будет только в обычных магазинах.
Также, в связи с приближающимися праздниками, все пожарно-спасательные подразделения региона переведут на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется Сочи, где ожидается наибольшее скопление людей. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций задействуют более 1,7 тысячи сотрудников и свыше 500 единиц техники. Для охраны общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников на службу выйдут около 7 тысяч казаков.
По краю увеличат количество патрульных нарядов и сотрудников дорожно-патрульной службы.