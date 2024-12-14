Никаких салютов: власти Кубани призвали жителей воздержаться от пиротехники в Новый год

Также, в связи с приближающимися праздниками, все пожарно-спасательные подразделения региона переведут на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется Сочи, где ожидается наибольшее скопление людей. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций задействуют более 1,7 тысячи сотрудников и свыше 500 единиц техники. Для охраны общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников на службу выйдут около 7 тысяч казаков.