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По ряду улиц Казани ограничат движение транспорта для новогодних мероприятий

Эти ограничения введут с 0:00 19 декабря по 0:00 14 января.

Источник: Комсомольская правда

По ряду улиц Казани временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Перекроют улицу Кремплевскую от Чернышевского до площади Первого Мая. Эти ограничения введут с 0:00 19 декабря по 0:00 14 января.

При нужде на этот же период времени ограничат движение в обе стороны по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко, а также на улице Султана и Марджани. Это необходимо для подготовки и проведения новогодних мероприятий.

Напомним, в Татарстане с 15 декабря введут новый график движения пригородных поездов. В дальнейшем могут ввести дополнительные изменения.