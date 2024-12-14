По ряду улиц Казани ограничат движение транспорта для новогодних мероприятий

По ряду улиц Казани временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Перекроют улицу Кремплевскую от Чернышевского до площади Первого Мая. Эти ограничения введут с 0:00 19 декабря по 0:00 14 января.
При нужде на этот же период времени ограничат движение в обе стороны по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко, а также на улице Султана и Марджани. Это необходимо для подготовки и проведения новогодних мероприятий.
Напомним, в Татарстане с 15 декабря введут новый график движения пригородных поездов. В дальнейшем могут ввести дополнительные изменения.