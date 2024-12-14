Госкомитет судэкспертиз показал фото сгоревших этажей в ТЦ «Беларусь» в Витебске

В официальном телеграм-канале Государственного комитета судебных экспертиз опубликованы фотографии сгоревших этажей торгового центра «Беларусь» в Витебске.
«Специалистами Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия фиксируется обстановка внутри торгового центра», — говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале ведомства.
Огонь полыхал на площади в 2000 метров. Фото: Госкомитет судэкспертиз.
Напомним, пожар случился вечером в пятницу, 13 декабря. Общая площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.
Все обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госкомитет судэкспертиз.
В настоящее время известно о как минимум 16 пострадавших, двое из которых находятся в реанимации. Одна из женщин, состояние которой оценивается как тяжелое, подключена к аппарату ИВЛ.
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