Запрет на добычу налима вводится в Нижегородской области 15 декабря

«С 15 декабря 2024 года по 31 января 2025 года в Нижегородской области будет действовать запрет на вылов налима. Данная мера необходима для сохранения популяции. Налим — холодолюбивая рыба, она активизируется с наступлением осени и отправляется на нерест зимой. Самки откладывают икру каждые 2−3 года. Налим имеет промысловую ценность, меры по охране его популяции крайне важны», — пояснили в министерстве.
Государственные инспекторы рыбоохраны отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в период действующего запрета усилят контроль в местах массового скопления налима.
В период нереста налима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 года № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» рассчитывается ущерб за незаконный вылов рыбы в отношении каждого экземпляра водного биологического ресурса в двойном размере, независимо от размера и веса улова. Так, ущерб за один экземпляр составит 500 рублей.
За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей. В особых случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.