Запрет на добычу налима вводится в Нижегородской области 15 декабря

«С 15 декабря 2024 года по 31 января 2025 года в Нижегородской области будет действовать запрет на вылов налима. Данная мера необходима для сохранения популяции. Налим — холодолюбивая рыба, она активизируется с наступлением осени и отправляется на нерест зимой. Самки откладывают икру каждые 2−3 года. Налим имеет промысловую ценность, меры по охране его популяции крайне важны», — пояснили в министерстве.