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На севере Свердловской области строят объекты для туристов

Современная инфраструктура для туристов появляется в городах Северного Урала.

Источник: Комсомольская правда

В городах на севере Свердловской области строят объекты для туристов. На этой неделе глава регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова посетила строящийся оздоровительный термальный комплекс в Волчанске, а также открыла туристические объекты центра «Пристань Гари».

В Волчанске возводят 12 модульных домиков на 14 номеров, где будут созданы условия для комфортного отдыха. Рядом появятся общественные зоны с мангалами, а также круглогодичный бассейн.

Деньги в сумме 21 миллиона рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев привлек в качестве субсидии из федерального центра.

В центре «Пристань Гари» открылось модульное кафе на 60 мест с современной техникой и с панорамным видом на природу Северного Урала и реку Сосьву. Для кафе разработают меню с уральской кухней. Здесь позже появится банный комплекс и детский центр.

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