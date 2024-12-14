В городах на севере Свердловской области строят объекты для туристов. На этой неделе глава регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова посетила строящийся оздоровительный термальный комплекс в Волчанске, а также открыла туристические объекты центра «Пристань Гари».
В Волчанске возводят 12 модульных домиков на 14 номеров, где будут созданы условия для комфортного отдыха. Рядом появятся общественные зоны с мангалами, а также круглогодичный бассейн.
Деньги в сумме 21 миллиона рублей губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев привлек в качестве субсидии из федерального центра.
В центре «Пристань Гари» открылось модульное кафе на 60 мест с современной техникой и с панорамным видом на природу Северного Урала и реку Сосьву. Для кафе разработают меню с уральской кухней. Здесь позже появится банный комплекс и детский центр.