Из-за плохой погоды меньше 10% озимых распустилось в Ростовской области

В Ростовской области из-за плохой погоды к середине декабря распустилось меньше 10% озимых. Остальные же находятся в стадии шильца. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко.
По его словам, на такой результат также могло повлиять отсутствие осенью дождей. Поэтому количество влаги в почве растениям не хватало. Сейчас можно надеется, что ситуацию в лучшую сторону изменит снежная зима.
Парламентарий не исключил, что в следующем году, возможно, придется обращаться за помощью к федеральным властям, чтобы снизить для аграриев кредитную нагрузку.