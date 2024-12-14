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Из-за плохой погоды меньше 10% озимых распустилось в Ростовской области

Из-за отсутствия осенью дождей на донских полях распустилось 10% озимых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за плохой погоды к середине декабря распустилось меньше 10% озимых. Остальные же находятся в стадии шильца. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко.

По его словам, на такой результат также могло повлиять отсутствие осенью дождей. Поэтому количество влаги в почве растениям не хватало. Сейчас можно надеется, что ситуацию в лучшую сторону изменит снежная зима.

Парламентарий не исключил, что в следующем году, возможно, придется обращаться за помощью к федеральным властям, чтобы снизить для аграриев кредитную нагрузку.