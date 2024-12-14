Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто, подобного чему мы не видели за всю свою жизнь. Сирийцы в течение очень долгого времени были лишены возможности делать все, что им нравится. Для меня это впервые», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии, добавив, что, по его мнению, теперь весь комплекс должен принадлежать народу, а не «другому президенту».