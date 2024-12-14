Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада

После падения режима экс-президента Сирии Башара Асада местные жители впервые смогли посетить территорию частного прибрежного курорта его семьи в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия, построенного около 50 лет назад. Об обстановке там рассказало агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
Комплекс включает виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Курорт подвергся масштабным грабежам и разрушениям, окна, светильники, душевые кабины и туалеты были разбиты, пол оказался усеян стеклом, а мебели не осталось, передает Reuters.
Однако местные жители довольны, что впервые со времен начала правления семьи Асад (с 1971 года президентом страны был Хафез Асад, после его смерти пост занял его второй сын Башар) могут посетить это место. Велосипедист Бассель Суфи проехал 40 км от административного центра Латакии, чтобы увидеть его. Он заявил, что «впервые в жизни почувствовал свободу».
«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто, подобного чему мы не видели за всю свою жизнь. Сирийцы в течение очень долгого времени были лишены возможности делать все, что им нравится. Для меня это впервые», — сказал бывший велогонщик сборной Сирии, добавив, что, по его мнению, теперь весь комплекс должен принадлежать народу, а не «другому президенту».
«Все, что он (Асад. — РБК) делал, он делал на народные деньги. Если заглянуть внутрь виллы, то это просто смешно», — говорит боец «Свободной Сирийской армии» (ССА) Саит Баирли, чьи слова приводит агентство.
Он рассказал, что земля, на которой был построен курорт, была покрыта оливковыми рощами. «Мы не хотим, чтобы этим видам, этим прекрасным местам был нанесен ущерб», — заявил боец в беседе с изданием. Баирли, имеющий туркменское происхождение, сообщил, что хотел бы, чтобы новое правительство внедрило систему, при которой собственность будет возвращена тем, кому она изначально принадлежала.
Баирли также сказал, что Асад вывез принадлежавшие его семье ценности с виллы морем, используя небольшие лодки. По данным разведки ССА, на вилле еще этим летом находились его дети, добавил он.
27 ноября сирийские антиправительственные силы, где основную боевую силу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Экс-президент получил убежище в России.
Накануне газета The Washington Post (WP) написала со ссылкой на опрошенных соседей Асада, а также на многочисленные видео из Сети, что Асад за годы своего правления создал себе относительно скромный публичный имидж, однако на самом деле семья жила в «тихой роскоши».
После свержения сирийского президента мародеры обнаружили в президентском поместье в Дамаске многочисленные предметы роскоши, дизайнерские вещи и роскошные автомобили. Сирийцы выносили из поместья семьи сумки Louis Vuitton, одежду от Dior, Hermes и Cartier, а также множество дизайнерских предметов интерьера.
Пенсионер Аммар Махайни, который десятилетиями жил в квартале от резиденции семьи Асад в Дамаске, отметил, что дети сирийского президента ходили в обычные школы вместе с простыми, хотя и обеспеченными жителями столицы. При этом семья Асада ездила на обычных машинах и носила простую одежду.