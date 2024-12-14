В Ялте пропали очереди в детские сады

В Ялте исчезли очереди в детские сады. Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Ренард Кутковский.
Раньше родителям приходилось по несколько месяцев ждать места в детском саду. Однако, по словам чиновника, властям курорта удалось решить вопрос с доступностью в дошкольные учреждения.
«Эту проблему получилось устранить благодаря восстановлению заброшенных зданий бывших детских садов», — сообщил замглавы в комментарии «Крым 24».
Так, в результате капремонта учреждения снова готовы принимать ребят, поэтому количество доступных мест в детских садах было увеличено.