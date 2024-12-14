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В Ялте пропали очереди в детские сады

Власти Ялты решили проблему очередей в детских садах.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте исчезли очереди в детские сады. Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Ренард Кутковский.

Раньше родителям приходилось по несколько месяцев ждать места в детском саду. Однако, по словам чиновника, властям курорта удалось решить вопрос с доступностью в дошкольные учреждения.

«Эту проблему получилось устранить благодаря восстановлению заброшенных зданий бывших детских садов», — сообщил замглавы в комментарии «Крым 24».

Так, в результате капремонта учреждения снова готовы принимать ребят, поэтому количество доступных мест в детских садах было увеличено.