Археологи изучат затопленные сооружения в месте предполагаемой древней Диоскурии

«В 2024 году мы работали в месте, где в 1960-х годах был обнаружен уникальный памятник — погребальная античная стела V в. до н.э. Она, вероятнее всего, так или иначе связана с Диоскурией, местоположение которой не могут точно локализовать уже много лет. На этом месте мы сейчас исследуем затопленные сооружения, которые пока точно идентифицировать не можем. Можем сказать, что это остатки круглой башни и часть стены, взяли образцы раствора из кладки и будем его изучать на предмет того, к какому периоду он может относится», — сказал собеседник агентства.