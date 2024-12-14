Археологи изучат затопленные сооружения в месте предполагаемой древней Диоскурии

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Образцы раствора из кладки башни и стены, исследуемых в акватории Сухума в Абхазии в районе предполагаемого местонахождения античного города Диоскурии, изучат, чтобы установить время постройки. В 2025 году археологи продолжат работы на месте затонувших сооружений, сообщил ТАСС руководитель Центра историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
«В 2024 году мы работали в месте, где в 1960-х годах был обнаружен уникальный памятник — погребальная античная стела V в. до н.э. Она, вероятнее всего, так или иначе связана с Диоскурией, местоположение которой не могут точно локализовать уже много лет. На этом месте мы сейчас исследуем затопленные сооружения, которые пока точно идентифицировать не можем. Можем сказать, что это остатки круглой башни и часть стены, взяли образцы раствора из кладки и будем его изучать на предмет того, к какому периоду он может относится», — сказал собеседник агентства.
Погребальную стелу, башню и часть стены обнаружили ранее, еще в XX веке, у устья реки Басла в районе Сухума. Уникальность и высокая художественная ценность стелы, по мнению ученых, говорят о том, что она не могла быть установлена в небольшом поселении. По этой причине ученые предполагают, что стела находилась на территории некрополя крупного античного города. В 2025 году археологи планируют провести шурфовку — небольшой разведочный раскоп, чтобы получить дополнительный материал для датировки древних сооружений, которые фрагментарно просматриваются по всей площади исследуемой территории на дне Сухумской бухты.
Диоскурия известна с VI в. до н. э. и является старейшей древнегреческой колонией на Черноморском побережье Кавказа. Существуют различные версии о том, где мог быть расположен древний город. Как предполагают некоторые исследователи, поселение могло находиться в центре нынешней столицы Абхазии и, возможно, быть частично смытым в результате абразии в Сухумскую бухту, в районе устьев рек Сухумка и Басла.