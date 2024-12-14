Огни главной городской елки зажглись в Усть-Куте

— Открытие главной Новогодней елки состоится 21 декабря в 13.00 на площади водного вокзала, — рассказал градоначальник. — Впереди установка елей на площади у Дома культуры «Речники» и на набережной в Мостоотряде. Кроме этого новогодние гирлянды украсят и сквер Кирова, где установлены стенды с новогодними открытками в ретро-стиле.