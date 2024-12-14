«КазАвтоЖол» ограничил движение в Карагандинском регионе

АСТАНА, 14 дек — Sputnik. Национальный автодорожный оператор Казахстана, компания «КазАвтоЖол» ограничила движение транспорта на некоторых республиканских автотрассах.
«14 декабря 2024 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги KAZ01 “Астана-Караганда-Алматы” (км 1610−1854) в направлении Аксу-Аюлы — Балхаш», — сообщили в компании.
Планируемое открытие движения — 15 декабря 2024 года в 08:00 часов.