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Милиция организовала круглосуточный надзор за имуществом в сгоревшем ТЦ Беларусь

В милиции сообщил о круглосуточном надзоре за зданием и всем имуществом ТЦ «Беларусь».

Источник: Комсомольская правда

Организован круглосуточный надзор за зданием и всем имуществом, находящимся на территории торгового центра «Беларусь», две тысячи квадратных метров которого пострадали от пожара, случившегося в пятницу, 13 декабря 2024 года.

«Витебский горисполком призывает индивидуальных предпринимателей, чье имущество осталось в торговом центре, проявлять понимание и соблюдать указания правоохранительных органов», — проинформировали витебские власти.

Отмечается также, что доступ гражданских лиц в здание ТЦ закрыт, сделано это как из соображение безопасности, так и по причине проведения там следственных мероприятий.

Ранее мы писали о том, какие последние новости о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске известны по состоянию на 14 декабря 2025 года.