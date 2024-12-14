Милиция организовала круглосуточный надзор за имуществом в сгоревшем ТЦ Беларусь

Организован круглосуточный надзор за зданием и всем имуществом, находящимся на территории торгового центра «Беларусь», две тысячи квадратных метров которого пострадали от пожара, случившегося в пятницу, 13 декабря 2024 года.
«Витебский горисполком призывает индивидуальных предпринимателей, чье имущество осталось в торговом центре, проявлять понимание и соблюдать указания правоохранительных органов», — проинформировали витебские власти.
Отмечается также, что доступ гражданских лиц в здание ТЦ закрыт, сделано это как из соображение безопасности, так и по причине проведения там следственных мероприятий.
Ранее мы писали о том, какие последние новости о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске известны по состоянию на 14 декабря 2025 года.