Минспорта назвало цены посещений и абонементов в новый бассейн на Кальварийской

Продажа абонементов в новый бассейн на Кальварийской начнется 20 декабря 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма Беларуси.
С 20 декабря 2024 приобрести абонементы смогут юрлица, с 26 декабря сделать это смогут граждане-физлица. Отметим, что доступен для посещений бассейн станет уже во второй день приближающегося 2025 года — он заработает 2 января.
Что касается цен, то разовое (45 минут) посещение 50-метрового бассейна с для взрослых — 15 рублей. Посещение по абонементу обойдется дешевле: от четырех занятий в месяц — 13 рублей, от восьми занятий — 12 рублей.
Поплавать можно будет и в 25-метровом бассейне: разовое посещение продолжительностью 45 минут — 12 рублей, по абонементу от четырех занятий в месяц — 10 рублей, от восьми посещений в месяц — 9 рублей.
Ранее мы писали о том, что горнолыжные центры «Логойск» и «Силичи» назвали цены на услуги зимой 2024−25 (тут про все это).