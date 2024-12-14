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Четыре маленьких ребенка пострадали на пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года

На пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года пострадали дети.

Источник: Комсомольская правда

Четыре ребенка пострадали при пожаре в Бобруйске, который случился поздно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года. Информация о возгорании в квартире на улице Ульяновской в Бобруйске поступила на пульт МЧС в 22.14. Горела квартира, расположенная на восьмом этаже жилого дома, при этом внутри жилого помещения никого не было.

«После осмотра бригадой скорой медицинской помощи из квартир на 10 и 11 этажах были госпитализированы четверо детей (трое мальчиков 2016 г.р. и девочка 2014 г.р.) с диагнозом “отравление продуктами горения”», — сообщили в МЧС.

В настоящее время их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

В результате пожара пострадало имущество в прихожей, закопчены стены и потолок в квартире.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Ранее мы писали о последних новостях, которые известны относительно ЧП в Витебске, где горел ТЦ «Беларусь» и пострадало как минимум 16 человек (тут про это).

Также Госкомитет судэкспертиз показал фото сгоревших этажей в ТЦ «Беларусь» в Витебске.