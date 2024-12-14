Четыре маленьких ребенка пострадали на пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года

Четыре ребенка пострадали при пожаре в Бобруйске, который случился поздно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года. Информация о возгорании в квартире на улице Ульяновской в Бобруйске поступила на пульт МЧС в 22.14. Горела квартира, расположенная на восьмом этаже жилого дома, при этом внутри жилого помещения никого не было.