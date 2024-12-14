Уилл Смит и Джойнер Лукас выпустили сингл TANTRUM и клип на него

Американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит объединился с рэпером Джойнером Лукасом для записи песни TANTRUM. На вдохновляющий сингл также вышло анимационное видео.
Трек посвящен тяжелым событиям из жизни исполнителей, сделавшим их сильнее. «Я пережил травму, от которой, как я думал, смогу оправиться. У меня есть сожаления, вы слышали о некоторых из них», — признается Смит в первом куплете.
В созданном компанией Cartuna Cartoon клипе можно увидеть мультяшные версии Уилла Смита и Джойнера Лукаса, преодолевающие разные препятствия, будь то цунами или зыбучие пески.
Композиция Tantrum стала уже четвертым синглом Уилла Смита в этом году. При этом, никакой информации о новом альбоме от него не поступало. Напоминаем, что последний лонгплей артиста Lost And Found вышел в 2005 году.
Ранее стало известно, что Смит заключил контракт с инди-лейблом SLANG.