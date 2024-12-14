Экс-продюсер «Руки Вверх!» Маликов заявил об угрозах после расставания с Жуковым

— Это началось в 1998 году. Они уже тогда искали варианты уйти от меня. Мне об этом намекали коллеги по цеху, но я не верил. А причина? Им стало мало денег, хотя у них все было в достатке. Я же говорю: жадность не имеет границ. И они договорились с третьей стороной за моей спиной. Хотя все можно было обсудить и решить, поделить, подписать и разойтись как цивилизованные люди. Нет, им нужно было по беспределу, как это делалось в 90-е годы. В результате они смалодушничали и сделали это. Плюс третья сторона. Всегда были наушники, которые дули им в уши. У нас в шоу-бизнесе так всегда было. Это наши подковерные игры и интриги, которые были, есть и будут всегда. Как только становишься популярным, всегда кто-то подползает и начинает все разваливать изнутри, сея сплетни и интриги, чтобы потом прибрать к рукам, пользоваться и управлять, а ты даже не видишь этого, потому что веришь в своих подопечных, как в себя самого, и исключаешь возможность предательства. К сожалению…