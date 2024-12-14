Снег и порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 15 декабря

«На большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина активного северного циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге, юго-востоке, в центре страны — дождь со снегом. По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра», — сообщили в РГП «Казгидромет».
В районе Алакольских озер Жетысуской области, днем на юге Алматинской области ожидается сильный ветер.
В Астане ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед, туман. Днем переменная облачность, снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с, порывы до 15−20 метров. Температура воздуха ночью −5−7°, днем −5−7° с дальнейшим понижением.
В Алматы ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь и снег. Ветер восточный 3−8 м/с, днем порывы до 15 метров. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +5+7°.
В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман, гололед. Днем переменная облачность, осадки, временами сильный дождь и снег, туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 8−13 м/с, порывы до 15−20 метров. Температура воздуха ночью и днем −1+1°.