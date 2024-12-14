Снег и порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 15 декабря

«На большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина активного северного циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге, юго-востоке, в центре страны — дождь со снегом. По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра», — сообщили в РГП «Казгидромет».