Огромные подснежники появились в центре Волгограда

Близится к завершению монтаж детского городка на площади перед бывшим кинотеатром «Победа», в который переехал театр кукол. На этой неделе здесь начали сооружать детский городок, который станет украшением Горсада вместо заброшенного здания бывшего пивного паба. Рабочие собирают детскую горку с качелями, стилизованную под сказочную башню, а на пешеходной аллее выросли гигантские подснежники — это фонари, сделанные в виде цветов из сказки «Двенадцать месяцев». Совсем скоро эта инсталляция будет сиять огнями: по завершению работ включат подсветку, рассказали в мэрии.