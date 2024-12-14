Огромные подснежники появились в центре Волгограда

Близится к завершению монтаж детского городка на площади перед бывшим кинотеатром «Победа», в который переехал театр кукол. На этой неделе здесь начали сооружать детский городок, который станет украшением Горсада вместо заброшенного здания бывшего пивного паба. Рабочие собирают детскую горку с качелями, стилизованную под сказочную башню, а на пешеходной аллее выросли гигантские подснежники — это фонари, сделанные в виде цветов из сказки «Двенадцать месяцев». Совсем скоро эта инсталляция будет сиять огнями: по завершению работ включат подсветку, рассказали в мэрии.
Уже сейчас, после прошедшего снегопада, это выглядит волшебно. Скоро красоту новой инсталляции оценят маленькие посетители театра кукол, которые придут на новогодние представления. Рабочие стараются успеть как можно быстрее, чтобы дарить новогоднее настроение и юным, и взрослым жителям Волгограда.