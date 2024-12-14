Зоопарк Гродно выбрал желтого питона Лютика символом 2025 года

Тигровый питон Лютик, проживающий в гродненском зоопарке, выбран символом Нового года. Напомним, по восточному календарю 2025 год — год Зеленой Деревянной Змеи. Лютик, хоть и не деревянный и не зеленый, но отличается от своих сородичей: его ярко-желтый окрас объясняется тем, что он альбинос.
Как рассказали в зоопарке, Лютик с легкостью обошел всех своих конкурентов.
— Лютик совсем молодой питон, у него спокойный и дружелюбный характер, его можно взять на руки, он дает себя погладить, а еще он очень красивый, — приводит Sputnik.by слова лектора гродненского зоопарка Татьяны Савчук.
Лютику три года, весит он около 5 кило, в длину — примерно 2 метра, однако он еще вырастет как минимум в два-три раза. Можно быть спокойным и за личную жизнь Лютика: по соседству с ним уже живет его будущая невеста, взрослая питон-девочка, пока она, как это нередко случается в жизни, в ожидании: ждет, когда юный жених повзрослеет.
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