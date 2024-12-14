Зоопарк Гродно выбрал желтого питона Лютика символом 2025 года

Лютику три года, весит он около 5 кило, в длину — примерно 2 метра, однако он еще вырастет как минимум в два-три раза. Можно быть спокойным и за личную жизнь Лютика: по соседству с ним уже живет его будущая невеста, взрослая питон-девочка, пока она, как это нередко случается в жизни, в ожидании: ждет, когда юный жених повзрослеет.