За рулем китайской иномарки задержали пьяным жителя Иглино

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции благодаря сообщению в чат-боте задержали очередного нетрезвого водителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Через мессенджер неравнодушный гражданин сообщил дорожной полиции о том, что в Иглинском районе на улице Горького водитель Haval ездит, будучи пьяным, и тем самым создает угрозу окружающим. Информацию передали ближайшим постам полиции и спустя время нарушителя задержали. Им оказался 29-летний житель села Иглино. Результат алкотестера показал 1,068 мл/л алкоголя в выдыхаемом молодым человеком воздухе. При проверке по базе данных выяснилось, что парня ранее уже привлекали к ответственности за пьяную езду.
На водителя составили административные материалы по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)». Также на жителя Иглино завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его машину отправили на штрафстоянку.
Севастьянов напомнил, если сообщить о нарушениях ПДД можно по телефону доверия МВД Башкирии 8 (374) 279−32−92 или в чат-боте ГАИ.
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