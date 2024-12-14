За рулем китайской иномарки задержали пьяным жителя Иглино

Через мессенджер неравнодушный гражданин сообщил дорожной полиции о том, что в Иглинском районе на улице Горького водитель Haval ездит, будучи пьяным, и тем самым создает угрозу окружающим. Информацию передали ближайшим постам полиции и спустя время нарушителя задержали. Им оказался 29-летний житель села Иглино. Результат алкотестера показал 1,068 мл/л алкоголя в выдыхаемом молодым человеком воздухе. При проверке по базе данных выяснилось, что парня ранее уже привлекали к ответственности за пьяную езду.