В центре Ростова устранили дефект на теплотрассе

В Ростове в Кировском районе рабочие устранили дефект на теплотрассе. В скором времени начнется запуск тепла в жилые дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Напомним, утром в субботу, 14 декабря, был выявлен дефект на теплотрассе в Кировском районе. По этой причине без тепла остались дома на Пушкинской, 192, 206 и на переулке Крепостном, 77, 87, 100, 104. Ремонтные работы обещали завершить до 15:00.
А на следующей неделе часть центра Ростова останется без воды. Отключения связаны с подключением наружных водопроводных сетей. Воду отключат в 8:30 17 декабря, а включат в 5:00 18 декабря.