В центре Ростова устранили дефект на теплотрассе

Напомним, утром в субботу, 14 декабря, был выявлен дефект на теплотрассе в Кировском районе. По этой причине без тепла остались дома на Пушкинской, 192, 206 и на переулке Крепостном, 77, 87, 100, 104. Ремонтные работы обещали завершить до 15:00.