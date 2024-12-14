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Новогоднюю ель установили на Дворцовой площади в Петербурге

Высота главной новогодней ели Петербурга — 23 метра.

Источник: Комсомольская правда

Петербург во всю готовится к Новому году. По мере приближения праздника преображается Северная столица: гирлянды, фонарики, световые новогодние фигурки и, конечно, главный символ праздника — елка. В ночь с 13 на 14 декабря пушистая красавица, которая будет радовать петербуржцев на главной площади города, прибыла в Северную столицу. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

— Сегодня ночью главную городскую ёлку привезли на Дворцовую площадь. Новогодняя красавица более 23 метров высотой — из Выборгского района, — говорится в сообщении.

Саму ель уже начали облагораживать. В этом году, как и в прошлом, новогоднюю красавицу нарядят в ретро стиле.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о том, что в городе планируют установить всего две живые ели: на Дворцовой и Якорной площадях. Остальные части города украсят искусственные елочки.