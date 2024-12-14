Новогоднюю ель установили на Дворцовой площади в Петербурге

Петербург во всю готовится к Новому году. По мере приближения праздника преображается Северная столица: гирлянды, фонарики, световые новогодние фигурки и, конечно, главный символ праздника — елка. В ночь с 13 на 14 декабря пушистая красавица, которая будет радовать петербуржцев на главной площади города, прибыла в Северную столицу. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.