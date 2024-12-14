В Перми на городской эспланаде зажгли новогоднюю ёлку

Напомним, декабрь в Перми будет насыщен новогодними событиями. С 28 декабря в краевой столице начнут работать новогодние ярмарки. Домики, в которых будут вести торговлю товарами, установят в четырёх локациях — на площади Дружбы, в начале Тихого Компроса, возле ДК Солдатова и на бульваре Советской Армии.