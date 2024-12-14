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В Перми на городской эспланаде зажгли новогоднюю ёлку

Церемония сопровождалась пиротехническим шоу.

Источник: Аргументы и факты

Огни на главной городской ели Перми на эспланаде зажгли вечером 14 декабря, рассказал корреспондент perm.aif.ru с места событий.

Церемония зажжения главного символа праздника сопровождалась пиротехническим шоу и танцем помощников Деда Мороза. Присутствовали на эспланаде и Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравили больших и маленьких жителей Перми с наступающим Новым годом. Торжественную речь произнёс глава Перми Эдуард Соснин.

На праздничное мероприятие пришло множество семей с маленькими детьми.

Напомним, декабрь в Перми будет насыщен новогодними событиями. С 28 декабря в краевой столице начнут работать новогодние ярмарки. Домики, в которых будут вести торговлю товарами, установят в четырёх локациях — на площади Дружбы, в начале Тихого Компроса, возле ДК Солдатова и на бульваре Советской Армии.

С 18 декабря в Перми откроется Дача Деда Мороза. А с 28 декабря можно будет посетить приёмную Деда Мороза и прокатиться на катке на городской набережной.