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Celeste дебютировала как режиссер с короткометражным фильмом This Is Who I Am

Британская певица Celeste представила короткометражный фильм This Is Who I Am, ставший ее первой режиссерской работой. В нем можно услышать одноименную песню, которую артистка выпустила в ноябре как саундтрек к телесериалу «День шакала» (2024).

Источник: Звук

Британская певица Celeste представила короткометражный фильм This Is Who I Am, ставший ее первой режиссерской работой. В нем можно услышать одноименную песню, которую артистка выпустила в ноябре как саундтрек к телесериалу «День шакала» (2024).

Картина должна показать «угнетение, с которым женщины сталкивались на протяжении всей истории, и их коллективную силу и стойкость в его преодолении», пишет NME.

Короткометражный фильм также знакомит зрителей с двумя персонажами, которые сыграют важную роль в грядущем альбоме Celeste. Выход пластинки намечен на 2025 год.

Дебютный студийник певицы Not Your Muse увидел свет в 2021 году. Лонгплей возглавил альбомный чарт Великобритании, а также принес Celeste номинации на премии Brit Awards и Mercury Prize.

Ранее стало известно, что Холзи станет сценаристом черного комедийного сериала Bloodlust.