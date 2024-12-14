Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Ростовом погиб водитель легковушки после столкновения с фурой

Семикаракорск — Волгодонск» произошла смертельная авария.
Источник: Комсомольская правда

На трассе под Ростовом после столкновения грузовика с легковушкой погиб один человек. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером в пятницу, 13 декабря, около 16:00. На втором километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» 34-летний водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате транспорт занесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель легковушки, а 21-летний пассажир был госпитализирован.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.