На трассе под Ростовом погиб водитель легковушки после столкновения с фурой

Авария произошла вечером в пятницу, 13 декабря, около 16:00. На втором километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» 34-летний водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате транспорт занесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель легковушки, а 21-летний пассажир был госпитализирован.