Банда Дедов Морозов открыла снежные горки в ЦПКиО Волгограда

В ЦПКиО Волгограда сегодня заработали снежные трассы. Пока для катания доступны три горки, остальные в процессе подготовки — там еще работают снегогенераторы. Теперь прокатиться с 80-метровых гор на ватрушках можно ежедневно с 10 утра и до 22 вечера. Главное, чтобы на улице не шел дождь. На открытие в парк пришла банда Дедов Морозов и куча сказочных персонажей, поэтому первым гостям снежного комплекса было не скучно.
Деды Морозы не только встречали гостей, но и катались вместе с ними с горок. Все, кто сегодня попали на открытие, уже обеспечены новогодним настроением. Напомним, билеты на тюбинг-горки стоят 300−350 рублей, дополнительно возьмут деньги за сопровождение и прокат ватрушки, если у вас нет своей. Есть льготы и скидки. После катания волгоградцы могут отогреться на фудкорте.