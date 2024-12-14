Банда Дедов Морозов открыла снежные горки в ЦПКиО Волгограда

Деды Морозы не только встречали гостей, но и катались вместе с ними с горок. Все, кто сегодня попали на открытие, уже обеспечены новогодним настроением. Напомним, билеты на тюбинг-горки стоят 300−350 рублей, дополнительно возьмут деньги за сопровождение и прокат ватрушки, если у вас нет своей. Есть льготы и скидки. После катания волгоградцы могут отогреться на фудкорте.