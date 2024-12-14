Донские спасатели обезвредили четыре авиабомбы

В Волгоградской области во время проведения земляных работ были обнаружены четыре авиабомбы. После чего донские спасатели их обезвредили. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.
В Городищенском районе Волгоградской области были обнаружены две советские осколочные авиабомбы, немецкая SC50 и ФАБ-100. Донские саперы вывезли опасные находки на полигон, после чего их обезвредили.
— С начала года донскими саперами МЧС обезврежено около 300 авиабомб времён Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.