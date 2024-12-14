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Донские спасатели обезвредили четыре авиабомбы

Около 300 авиабомб времен ВОВ обезвредили донские саперы за год.
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области во время проведения земляных работ были обнаружены четыре авиабомбы. После чего донские спасатели их обезвредили. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.

В Городищенском районе Волгоградской области были обнаружены две советские осколочные авиабомбы, немецкая SC50 и ФАБ-100. Донские саперы вывезли опасные находки на полигон, после чего их обезвредили.

— С начала года донскими саперами МЧС обезврежено около 300 авиабомб времён Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.