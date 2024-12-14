В Ростовской области следователи проверят состояние одной из больниц

В Ростовской области жители пожаловались на состояние больницы в Батайске. Теперь следственным комитетом по этому поводу проводится проверка. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
В соцсетях местные жители пожаловались на состояние больницы в Батайске. С их слов, в палатах холодно, так как нет отопления около недели. Однако администрация больницы отрицает наличие этой проблемы. Сейчас следственный комитет проводит процессуальную проверку.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.