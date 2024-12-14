Собянин анонсировал открытие еще четырех станций метро до конца года

«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]», — сказал он.
В начале декабря Собянин сообщал, что средняя часть Троицкой линии уже запущена.
Мэр также объявил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026—2027 году и Бирюлевскую линию в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявлял, что после открытия первых станций Троицкой линии метрополитена на соседних линиях стало заметно свободнее. Он отметил, что ежедневно Троицкой линией метро пользуются более 30 тыс. пассажиров.