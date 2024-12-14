Собянин анонсировал открытие еще четырех станций метро до конца года

Мэр также объявил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026—2027 году и Бирюлевскую линию в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.