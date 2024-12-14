Стала известна точная дата открытия подземного перехода на Красных Партизан в Краснодаре

В Краснодаре завершили строительство подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан. С 16 декабря новый переход откроют для пешеходов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Кубани.
Основные работы завершили, остался лишь небольшой фронт задач внутри перехода. Ширина объекта составляет четыре метра, длина — 35 метров, а его пропускная способность — более 2 тысяч человек в час.
Для обеспечения безопасности людей, особенно вблизи роддома и крупной больницы, пешеходную зону оборудовали двумя платформами для маломобильных граждан. Также здесь имеются пандусы для детских колясок и камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город».
Остановки общественного транспорта по обеим сторонам улицы Красных Партизан перенесли на 50 метров и совместили с входами в переход.
Для автомобилистов наземный переход на данном участке демонтируют, что обеспечит беспрепятственное движение транспорта. Кроме того, вдоль улицы Красных Партизан, между Сочинской и Академика Лукьяненко, оборудовали муниципальную платную стоянку.
В рамках благоустройства территории, вокруг перехода отремонтировали тротуары, обрезали ветви деревьев, вывезли мусор. А опоры освещения защитили от расклейки объявлений. Также организовали зеленые зоны.
Строительство «подземки» проводилось в несколько этапов и включило в себя перенос коммуникаций: 240 метров газопровода, 93 метра канализации и 61 метр водопровода.
Ход работ находился под контролем главы города Евгения Наумова. Финансирование объекта осуществлялось из регионального бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».