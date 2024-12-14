Стала известна точная дата открытия подземного перехода на Красных Партизан в Краснодаре

Для обеспечения безопасности людей, особенно вблизи роддома и крупной больницы, пешеходную зону оборудовали двумя платформами для маломобильных граждан. Также здесь имеются пандусы для детских колясок и камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город».