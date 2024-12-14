Елена Дятлова: в микрорайоне Прибрежном благоустроили зелёную зону

«Объект хоть и небольшой, но непростой. Для благоустройства пришлось оформлять сервитут, чтобы проложить дорожки частично и на придомовых территориях, — рассказала Дятлова. — Уверена, что теперь жителям и гостям микрорайона будет приятнее здесь гулять или даже спешить по своим делам».