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Умер заслуженный врач России Анатолий Лаврентьев из Воронежской области

Анатолий Анатольевич был почетным гражданином Новохоперского района.

Источник: со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева в VK

В Воронежской области на 77-м году жизни скончался заслуженный врач РФ Анатолий Лаврентьев. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в VK сообщил глава Новохоперского района Виктор Королев.

— Жизненный путь Анатолия Анатольевича был отдан жизням и здоровью людей. Его уважали и любили, к его профессиональному мнению прислушивались и брали за незыблемую основу, — отметил чиновник.

Анатолий Лаврентьев был не только заслуженным врачом РФ, но и врачом анестезиологом-реаниматологом, педагогом ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, доктором медицинских наук и почетным гражданином Новохоперского района.