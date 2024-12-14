Умер заслуженный врач России Анатолий Лаврентьев из Воронежской области

В Воронежской области на 77-м году жизни скончался заслуженный врач РФ Анатолий Лаврентьев. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в VK сообщил глава Новохоперского района Виктор Королев.
— Жизненный путь Анатолия Анатольевича был отдан жизням и здоровью людей. Его уважали и любили, к его профессиональному мнению прислушивались и брали за незыблемую основу, — отметил чиновник.
Анатолий Лаврентьев был не только заслуженным врачом РФ, но и врачом анестезиологом-реаниматологом, педагогом ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, доктором медицинских наук и почетным гражданином Новохоперского района.