Первый белорусский гранатометный комплекс «Сапфир» прошел испытания на полигоне

На общевойсковом полигоне успешно провели стрельбовые испытания первого белорусского гранатометного комплекса «Сапфир», сообщает Госкомвоенпромом.
Испытания гранатометного комплекса «Сапфир» прошли на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский». Их провели Госкомвоенпром совместно с Минобороны Беларуси.
Сообщается, что стрельбовые испытания были проведены успешно, изделие подтвердило все свои заявленные характеристики. Таким образом, испытания стали очередным этапом принятия «Сапфира» на вооружение.
«Первый отечественный гранатометный комплекс “Сапфир” предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Вольфович сообщил, что в 2024 года на границе с Украиной было около 40 провокаций.
Еще рассказали, что Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси на 2025 год.
Кроме того, Минспорта назвало цены посещений и абонементов в новый бассейн на Кальварийской.