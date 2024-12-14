Charli XCX снимется в новом фильме Кэти Янь «Галеристка»

Британская певица Charli XCX присоединилась к касту фильма «Галеристка». Режиссером картины выступит Кэти Янь, известная по проектам «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020) и «Мертвые свиньи» (2018).
Кроме Charli XCX в актерском составе заявлены Дженна Ортега, Натали Портман, Давайн Джой Рэндольф, Стерлинг Браун, Зак Галифианакис, Даниэль Брюль и Кэтрин Зета-Джонс.
Грядущая картина расскажет историю об отчаявшейся галеристке, решившей продать мертвеца на выставке в Майами. В настоящее время проект находится на стадии подготовки к съемкам, которые начнутся в конце этого года, сообщает Deadline.
Ранее стало известно, что Charli XCX присоединилась к касту фильма «Жертвоприношение» Ромена Гавраса.