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Charli XCX снимется в новом фильме Кэти Янь «Галеристка»

Британская певица Charli XCX присоединилась к касту фильма «Галеристка». Режиссером картины выступит Кэти Янь, известная по проектам «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020) и «Мертвые свиньи» (2018).

Источник: Звук

Британская певица Charli XCX присоединилась к касту фильма «Галеристка». Режиссером картины выступит Кэти Янь, известная по проектам «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020) и «Мертвые свиньи» (2018).

Кроме Charli XCX в актерском составе заявлены Дженна Ортега, Натали Портман, Давайн Джой Рэндольф, Стерлинг Браун, Зак Галифианакис, Даниэль Брюль и Кэтрин Зета-Джонс.

Грядущая картина расскажет историю об отчаявшейся галеристке, решившей продать мертвеца на выставке в Майами. В настоящее время проект находится на стадии подготовки к съемкам, которые начнутся в конце этого года, сообщает Deadline.

Ранее стало известно, что Charli XCX присоединилась к касту фильма «Жертвоприношение» Ромена Гавраса.