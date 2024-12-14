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Доставлен в больницу: на улице Айская в Уфе в аварии с двумя иномарками пострадал человек

В Уфе в ДТП с Range Rover пострадал водитель Volkswagen Polo.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 декабря, в Уфе в столкновении двух иномарок пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Айская. 26-летний парень за рулем Volkswagen Polo столкнулся с Range Rover. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» получил различные травмы, его доставили в больницу.

По факту инцидента началось разбирательство.

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