Доставлен в больницу: на улице Айская в Уфе в аварии с двумя иномарками пострадал человек

Сегодня, 14 декабря, в Уфе в столкновении двух иномарок пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Айская. 26-летний парень за рулем Volkswagen Polo столкнулся с Range Rover. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» получил различные травмы, его доставили в больницу.
По факту инцидента началось разбирательство.
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