Крымский мост сейчас — данные к вечеру субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.