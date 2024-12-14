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Крымский мост сейчас — данные к вечеру субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.

Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.