Лукашенко обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью

14 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на должность президента Грузии, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
— Убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии, — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили здоровья и успешной реализации планов.
Напомним, что 53-летний Кавелашвили был известным футболистом. После ухода из спорта он начал политическую карьеру. Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента. Экс-спортсмена выдвинула правящая партия «Грузинская мечта».
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