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Лукашенко обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью

Лукашенко обратился к новому президентом Грузии Кавелашвили, сказав о Беларуси.

Источник: БЕЛТА

14 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на должность президента Грузии, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

— Убежден, что возобновление плодотворного и конструктивного взаимодействия между нашими странами будет содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений Беларуси и Грузии, — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили здоровья и успешной реализации планов.

Напомним, что 53-летний Кавелашвили был известным футболистом. После ухода из спорта он начал политическую карьеру. Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента. Экс-спортсмена выдвинула правящая партия «Грузинская мечта».

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