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Кирилл Туриченко рассказал о первой встрече с «Иванушками International»

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил, что впервые встретил своих будущих коллег в детском лагере «Артек». Артисту на тот момент было всего 11−12 лет. Он выступал на концерте, хедлайнером которого была группа.

Источник: Звук

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил, что впервые встретил своих будущих коллег в детском лагере «Артек». Артисту на тот момент было всего 11−12 лет. Он выступал на концерте, хедлайнером которого была группа.

Туриченко даже удалось сфотографироваться с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым. Об этом он рассказал в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» (2024-…).

Группа «Иванушки International» была образована в 1995 году. За это время состав менялся два раза. Сначала вместо Игоря Сорина к коллективу присоединился Олег Яковлев. А в 2013-м, после того как тот ушел, новым участником бэнда стал Кирилл Туриченко.

Ранее «Иванушки International» признались, что устали друг от друга.