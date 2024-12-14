Кирилл Туриченко рассказал о первой встрече с «Иванушками International»

Группа «Иванушки International» была образована в 1995 году. За это время состав менялся два раза. Сначала вместо Игоря Сорина к коллективу присоединился Олег Яковлев. А в 2013-м, после того как тот ушел, новым участником бэнда стал Кирилл Туриченко.