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В Таганроге водитель не справилась с управлением и упала в яму

Под Ростовом 52-летняя водитель наехала на ограждение дорожных работ и съехала в яму.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в районе дома 208 на улице Ленина произошло ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в субботу, 14 декабря. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением, в итоге наехала на ограждение дорожных работ. После чего съехала в яму.

В результате ДТП никто не пострадал. Лишь автомобиль получил механические повреждения.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, на трассе под Ростовом погиб человек. На втором километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», по предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а пассажир был госпитализирован.