В Таганроге водитель не справилась с управлением и упала в яму

Напомним, в пятницу, 13 декабря, на трассе под Ростовом погиб человек. На втором километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», по предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а пассажир был госпитализирован.