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Рыбак из Бобруйска поймал судака с рекордным для Беларуси весом 7,7 кг

Рыбак из Бобруйска выловил рекордного судака весом 7,7 кг.

Источник: Комсомольская правда

Бобруйский рыбак выловил Припяти огромного судака, весом 7,7 кг, что в белорусских водоемах случается крайне редко, пишет fishingby.com.

Житель Бобруйска Андрей Шевчик рыбачил на реке Припять в районе Житковичского моста 9 декабря.

— За день было только две поклевки, и вторая оказалась незабываемой — на воблер взял красавец судак, — поделился он радостью.

Вытянуть такого гиганта было тяжело, бороться пришлось долго, но рыбак победил. Андрей сказал, что долго не мог отдышаться после того, как судак оказался в лодке.

Клюнул судак в районе полудня, на глубине около 2,7 м. Рыба длиной 85 см и весом 7,7 кг была поймана на спиннинг. Пока это белорусский рекорд года, но ведь 2024-й еще продолжается.

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