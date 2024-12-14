Рыбак из Бобруйска поймал судака с рекордным для Беларуси весом 7,7 кг

Бобруйский рыбак выловил Припяти огромного судака, весом 7,7 кг, что в белорусских водоемах случается крайне редко, пишет fishingby.com.
Житель Бобруйска Андрей Шевчик рыбачил на реке Припять в районе Житковичского моста 9 декабря.
— За день было только две поклевки, и вторая оказалась незабываемой — на воблер взял красавец судак, — поделился он радостью.
Вытянуть такого гиганта было тяжело, бороться пришлось долго, но рыбак победил. Андрей сказал, что долго не мог отдышаться после того, как судак оказался в лодке.
Клюнул судак в районе полудня, на глубине около 2,7 м. Рыба длиной 85 см и весом 7,7 кг была поймана на спиннинг. Пока это белорусский рекорд года, но ведь 2024-й еще продолжается.
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