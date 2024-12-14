Экс-гитарист KISS Эйс Фрейли работает над альбомом каверов Origins Vol. 3

Американский музыкант Эйс Фрейли, также известный как бывший гитарист рок-группы KISS, заявил, что работает над сборником каверов Origins Vol. 3. Релиз пластинки намечен на 2025 год.
Origins Vol. 3 станет продолжением двух других альбомов каверов Фрейли, увидевших свет в 2016 и 2020 годах. В них музыкант перепевал песни The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, KISS и других.
В настоящее время артист решает, какие композиции войдут в грядущую пластинку. «У меня есть длинный список, и мы постепенно сокращаем его», — сказал Эйс в эфире радиостанции WRIF.
Последний на данный момент студийный альбом рок-музыканта 10 000 Volts увидел свет в феврале этого года.
Ранее экс-участник KISS Брюс Кулик выпустил серию гитар, отдающую дань уважения группе. Линейка музыкальных инструментов была представлена в сотрудничестве с бутиком AXN Guitars.