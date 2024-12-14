На восемь миллионов РостГМУ планирует закупить кислород

В следующем году РостГМУ закупит на восемь миллионов рублей 62 тонны кислорода. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Победитель тендера уже определен. Университет выделит средства на закупку кислорода из собственного бюджета. А поставлять его будут в течение всего следующего года.
Ранее мы писали, что в РостГМУ врачи удалили редкую по размерам опухоль в спинном мозге. У 39-летнего пациента сначала появились боли в ногах, а потом они отказали. Мужчину не хотели оперировать ни в одном медицинском учреждении. И лишь в клинике Ростовского медицинского университета ему решили помочь.