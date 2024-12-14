На восемь миллионов РостГМУ планирует закупить кислород

Ранее мы писали, что в РостГМУ врачи удалили редкую по размерам опухоль в спинном мозге. У 39-летнего пациента сначала появились боли в ногах, а потом они отказали. Мужчину не хотели оперировать ни в одном медицинском учреждении. И лишь в клинике Ростовского медицинского университета ему решили помочь.