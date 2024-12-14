Жителям Башкирии рассказали о конфетах, которые лучше не класть в сладкие подарки

В Роспотребнадзоре утверждают, что в хорошем сладком подарке должны быть галетное или бисквитное печенье, пастила, мармелад, зефир и конфеты из натурального шоколада. Также будут уместны желейные и вафельные конфеты с суфле и мягким ирисом.