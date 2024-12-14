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Жителям Башкирии рассказали о конфетах, которые лучше не класть в сладкие подарки

Роспотребнадзор Башкирии назвал топ-7 нежелательных для сладких подарков конфет.
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о конфетах, которые лучше не класть в сладкие подарки. Сотрудники ведомства в беседе с изданием UfacityNews.ru выделили семь видов сладостей.

1) карамели.

2) леденцы.

3) конфеты с гидрогенизированными маслами и жирами.

4) конфеты с косточковыми фруктами.

5) конфеты с кофе.

6) конфеты со специями.

7) конфеты с алкоголем.

В Роспотребнадзоре утверждают, что в хорошем сладком подарке должны быть галетное или бисквитное печенье, пастила, мармелад, зефир и конфеты из натурального шоколада. Также будут уместны желейные и вафельные конфеты с суфле и мягким ирисом.

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