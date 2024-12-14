Жителям Башкирии рассказали о конфетах, которые лучше не класть в сладкие подарки

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о конфетах, которые лучше не класть в сладкие подарки. Сотрудники ведомства в беседе с изданием UfacityNews.ru выделили семь видов сладостей.
1) карамели.
2) леденцы.
3) конфеты с гидрогенизированными маслами и жирами.
4) конфеты с косточковыми фруктами.
5) конфеты с кофе.
6) конфеты со специями.
7) конфеты с алкоголем.
В Роспотребнадзоре утверждают, что в хорошем сладком подарке должны быть галетное или бисквитное печенье, пастила, мармелад, зефир и конфеты из натурального шоколада. Также будут уместны желейные и вафельные конфеты с суфле и мягким ирисом.
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