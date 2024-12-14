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На Дону зафиксировали рост цен на свинину и курятину

Самую дешевую говядину продают в Шахтах, а курятину с бараниной — в Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области цены на мясо увеличились за неделю. Такую информацию опубликовал Ростовстат.

Говядина в донской столице сейчас стоит 574 рубля, а в Таганроге за нее придется отдать 607 рублей и 78 копеек. Дешевле всего говядина стоит в Шахтах. Там за нее просят 548 рублей.

А свинину в Ростове сейчас продают за 361 рубль. В Сальске же просят все 404 рубля.

Курятину выгоднее брать в Миллерово, так как стоит она там 183 рубля за килограмм. А вот в Таганроге и в Ростове мясо птицы продают за 212 и 207 рубля.

Что касается баранины, то самые высокие цены на нее зафиксированы в Шахтах. Там она стоит 773 рубля. В Ростове баранину тоже невыгодно покупать, так как ценник на нее в среднем оставляет 769 рублей. А в Миллерово это мясо самое дешевое — 707 рублей за килограмм.