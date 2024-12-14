На Дону зафиксировали рост цен на свинину и курятину

Что касается баранины, то самые высокие цены на нее зафиксированы в Шахтах. Там она стоит 773 рубля. В Ростове баранину тоже невыгодно покупать, так как ценник на нее в среднем оставляет 769 рублей. А в Миллерово это мясо самое дешевое — 707 рублей за килограмм.