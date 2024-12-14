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Джозеф Куинн сыграет Джорджа Харрисона в новом фильме о The Beatles

Британский актер Джозеф Куинн может исполнить роль соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона в предстоящем байопике о группе. Режиссером картины выступит Сэм Мендес, ранее снявший фильмы «1917» (2019), «Красота по-американски» (1999) и другие.

Источник: Звук

Британский актер Джозеф Куинн может исполнить роль соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона в предстоящем байопике о группе. Режиссером картины выступит Сэм Мендес, ранее снявший фильмы «1917» (2019), «Красота по-американски» (1999) и другие.

Этому сообщению предшествовали слухи о том, что Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, а Барри Кеоган — Ринго Старра. Однако, как пишет издание Deadline, официального представления каста грядущей картины пока еще не было.

Ранее состоялась премьера еще одного документального фильма о The Beatles. В нем было показано прибытие группы в США в 1964 году.