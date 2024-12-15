Коллекторов начнут штрафовать на сотни тысяч рублей: Путин подписал закон

Если коллекторы нарушат закон, пытаясь взыскать долг, то физлицо должно будет заплатить за это от 50 000 до 0,5 млн рублей. Должностное лицо — от 100 000 до одного млн, а юрлицо — до двух млн, рассказывает портал «Официальное опубликование правовых актов».