Коллекторов начнут штрафовать на сотни тысяч рублей: Путин подписал закон

13 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил поправки к ст. 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года (№ 230-ФЗ), ужесточающие ответственность за нарушение правил коллекторской деятельности.
Теперь за противоправные действия кредитора или его представителей при общении с должниками предусмотрено более строгое наказание.
Если без законных на то оснований юридическая фирма именует себя профессиональной коллекторской организацией, то юрлицо оштрафуют на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. Должностное лицо — на сумму от 20 000 до 50 000.
Если коллекторы нарушат закон, пытаясь взыскать долг, то физлицо должно будет заплатить за это от 50 000 до 0,5 млн рублей. Должностное лицо — от 100 000 до одного млн, а юрлицо — до двух млн, рассказывает портал «Официальное опубликование правовых актов».
Исполнительная власть ограничила действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Установлен размер денежного взыскания для коллекторов-нарушителей: от 50 000 до 100 000 рублей для должностного лица, от 200 000 до 300 000 — для юрлица.
Вместо штрафа должностное лицо могут дисквалифицировать на период до 12 месяцев, уточняет журнал «Профиль».