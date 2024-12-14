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Бастрыкин взял на контроль проверку жалоб жителей башкирской деревни на разбитую дорогу

Глава СКР заинтересовался жалобами жителей Башкирии на разбитую дорогу.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей деревни в Башкирии на нарушение прав. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Граждане утверждают, что дорога к деревне Старые Киешки в Кармаскалинском районе полностью разбита, и, несмотря на неоднократные обращения в компетентные органы, каких-либо мер на этот счет чиновниками не принималось.

Следком Башкирии начал процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения СК Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах.

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