Такого не ожидали даже синоптики: После снега с дождем в Молдову идет резкое потепление до +12 градусов — снова «бабье лето» среди зимы

Самое время рассказать о погодке на 15 декабря. И расскажем подробно.
Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса со знаком «плюс», утром будет около ноля градусов.
Днем воздух прогреется максимум до 5 градусов тепла. Обещают осадки — то ли дождь, то ли снег — правда, слабые.
Вечером ожидается до одного градуса выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−8 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.
Зато хорошая новость! После снега с дождем в Молдову идет резкое потепление до +12 градусов — снова «бабье лето» среди зимы наступит уже во вторник, 17 декабря.