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Такого не ожидали даже синоптики: После снега с дождем в Молдову идет резкое потепление до +12 градусов — снова «бабье лето» среди зимы

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 15 декабря 2024 года.

Сейчас в Олбани: -8° 2 м/с 79% 777 мм рт. ст. -5°
Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на 15 декабря. И расскажем подробно.

Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса со знаком «плюс», утром будет около ноля градусов.

Днем воздух прогреется максимум до 5 градусов тепла. Обещают осадки — то ли дождь, то ли снег — правда, слабые.

Вечером ожидается до одного градуса выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−8 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.

Зато хорошая новость! После снега с дождем в Молдову идет резкое потепление до +12 градусов — снова «бабье лето» среди зимы наступит уже во вторник, 17 декабря.